«Ахмат» — «Динамо»: Лещук сравнял счет после грубой ошибки Шелии

Московское «Динамо» сравняло счет в матче с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ — 1:1.

Гол забил вратарь бело-голубых Игорь Лещук после грубой ошибки голкипера грозненцев Гиорги Шелии, который не попал по мячу опускающемуся в ворота.