РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ахмат» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти

16:40
Теги:

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет в матче на 8-й минуте.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый удар после подсказки ВАР. Игрок «Ахмата» прервал прострел в штрафную рукой.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Ахмат — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир