На 40-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА ошиблась судейская бригада Сергея Иванова: пропущен фол Георгия Щенникова и не назначен 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте после передачи Евгения Харина защитник ЦСКА в штрафной площади армейцев начал поворачиваться вокруг своей оси и выставил левую руку. Произошел контакт мяча с рукой.

Видеоассистенты в Грозном не работали. Судье мог помочь первый ассистент Алексей Лунев, но он нарушение правил не зафиксировал. (Александр Бобров)