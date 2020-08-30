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«Ахмат» — ЦСКА: в ворота гостей не назначен пенальти

19:30
30 августа. Грозный. «Ахмат» — ЦСКА — 0:1.
30 августа. Грозный. «Ахмат» — ЦСКА — 0:1.
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На 40-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА ошиблась судейская бригада Сергея Иванова: пропущен фол Георгия Щенникова и не назначен 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте после передачи Евгения Харина защитник ЦСКА в штрафной площади армейцев начал поворачиваться вокруг своей оси и выставил левую руку. Произошел контакт мяча с рукой.

Видеоассистенты в Грозном не работали. Судье мог помочь первый ассистент Алексей Лунев, но он нарушение правил не зафиксировал. (Александр Бобров)

Ахмат — ЦСКА

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