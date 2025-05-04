«Факел» — «Спартак»: Станкович сделал двойную замену в перерыве

«Спартак» провел две замены в перерыве матча 27-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

Никита Чернов и Пабло Солари появились на поле вместо Романа Зобнина и Манфреда Угальде.

На 28-й минуте первого тайма Миенти Абена заменил Тео Бонгонду после удаления Руслана Литвинова.