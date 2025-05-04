«Факел» — «Спартак»: в первом тайме без голов

«Факел» и «Спартак» не забили голов в первом тайме матча 27-го тура РПЛ в Воронеже.

На 25-й минуте защитник гостей Руслан Литвинов получил красную карточку за фол последней надежды на нападающем хозяев Алексее Каштанове.