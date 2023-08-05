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Сегодня, 20:06

Абаскаль о матче с «Рубином»: «В первые минуты мы не были сконцентрированы, но быстро взяли игру под контроль»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Думаю, команда заслужила победу сегодня, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Возможно, в первые минуты мы были недостаточно сконцентрированы, но после 5 минут мы взяли игру под контроль. Затем случился наш автогол, начиная с эпизода, когда не было фола. Может быть, я ошибаюсь.

Мы изменили темп игры, добавили ритма, здорово действовали без мяча. И это очень важно, что футболисты после выхода на замену могут так усилить игру и добавить темпа. Поздравляю ребят и болельщиков, которых сегодня было так много на матче. Я впервые в Казани. Атмосфера была невероятной.

— Показалось, что вы вовремя сделали замены и угадали с таймингом.

— Если ты заранее знаешь свои замены, то это ошибка. Было бы здорово знать это, но это невозможно. Зачастую меня критиковали, что я поздно делаю замены. Но момент для замен должен быть своим. Я сегодня увидел, что команде нужно усиление в центре поля. Благодаря выходу Игнатова и Медины это удалось.

— Было видно, что в концовке ваша команда играла на кураже.

— Судить о кураже по итогу матча не совсем честно и справедливо. «Рубин» давал пространство и возможности, проигрывая в счете. Наша команда сделала шаг вперед в контроле игры, уверенности. Это чувство передается. Это традиция «Спартака».

— Будет ли ротация на кубковую игру с «Пари НН», или продолжите играть основой?

— Как вы сами ответите на этот вопрос?

— Наверное, нужно дать играть тем, кто реже выходил.

— Я согласен с вами!

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 9 очками после 3 матчей.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Урала» на выезде. Матч состоится 11 августа и начнется в 18.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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