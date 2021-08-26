«Ахмат» вырвал победу в матче с «Арсеналом»

«Ахмат» обыграл «Арсенал» (2:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

На 31-й минуте отличился Мохамед Конате. У гостей на 38-й минуте сравнял результат Данил Степанов. Решающий мяч на 90+5-й минуте забил Игорь Коновалов.

Первому голу «Ахмата» предшествовала скандальная ситуация. Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал выйти мячу и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.

«Ахмат» набрал девять очков и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Арсенала» четыре очка и 15-е место.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (1:1)

Голы: Конате, 31 (1:0). Степанов, 38 (1:1). Коновалов, 90+5 (2:1).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров (Коновалов, 72), Нижич, Тимофеев, Бериша (Х.Кадыров, 89), Уткин (Швец, 62), Карапузов (Полярус, 62), Конате (Архипов, 72).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович (Сокол, 46), Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов (Марков, 90), Чаушич (Панченко, 75), Хлусевич (Давиташвили, 63), Луценко (Тудорие, 75).

Предупреждения: Смольников, 32. Радакович, 33. Конате, 63. Панченко, 80. Уциев, 84.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мосякин (Москва), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва).

26 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».