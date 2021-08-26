Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет в матче на 83-й минуте.

Иранец получил мяч от Артема Дзюбы, легко обыграл Яку Бийола и пробил точно в угол ворот Игоря Акинфеева.