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«Зенит» — ЦСКА: Азмун забил гол в концовке второго тайма

22:28
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет в матче на 83-й минуте.

Иранец получил мяч от Артема Дзюбы, легко обыграл Яку Бийола и пробил точно в угол ворот Игоря Акинфеева.

Зенит — ЦСКА

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр