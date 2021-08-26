Гол Азмуна принес «Зениту» минимальную победу над ЦСКА

«Зенит» переиграл ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга на своем поле одолела соперника со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Сердар Азмун. Иранец отличился на 82-й минуте встречи.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 9 очков, команда идет на 6-й строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Ахматом», ЦСКА — с тульским «Арсеналом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Азмун (Дзюба), 82.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90+1), Клаудинью (Дзюба, 64), Азмун, Малком (Ерохин, 80).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Бийол, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Дзагоев (Ахметов, 59), Мухин (Зайнутдинов, 86), Эджуке (Гайч, 86), Чалов (Влашич, 46), Обляков, Заболотный (Яковлев, 76).

Предупреждения: Дзагоев, 23. Мухин, 49. Малком, 78.

Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

ВАР: Кукуян (Сочи). Воронцов (Ярославль).

26 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».