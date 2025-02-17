«Ахмат» проиграл «Актобе» в товарищеском матче

«Ахмат» уступил «Актобе» в товарищеском матче — 0:1. Встреча проходила в городе Белек (Турция).

Гол на 51-й минуте забил Алишер Кенжегулов.

Грозненцы 22 февраля проведут товарищескую игру с узбекской «Согдианой», 23-го числа — с «Балтикой». 1 марта «Ахмат» примет «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ.