Гранат считает, что Бухаров и Азмун сильнее Комличенко и Голенкова

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат заявил, что считает бывших нападающих желто-синих Александра Бухарова и Сердара Азмуна сильнее, Николая Комличенко и Егора Голенкова.

«Наверное, необъективно сравнивать состав «Ростова» 2017 года и нынешний. Пара нападающих Азмун — Бухаров или Комличенко — Голенков? Конечно, для меня первая пара сильнее», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Гранат выступал в составе «Ростова» с 2016 по 2017 год. Защитник провел за команду 12 матчей.

После 18 туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.