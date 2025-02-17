Агент Педро назвал ложью интерес к игроку «Зенита» со стороны «Васко да Гама»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Педро, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в бразильский «Васко да Гама».

— Это ложь, — приводит слова Гарсии «ВсеПроСпорт».

Педро выступает за «Зенит» с января 2024 года. В текущем сезон 19-летний бразилец провел 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.