Агузаров: «До сих пор удивительно, как Бакаев не оказался в «Динамо»

Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с полузащитником Зелимханом Бакаевым, рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в «Динамо».

— Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?

— До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент. «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов. Но «Спартак» хотел 10 миллионов и ни копейкой меньше. Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Зарема Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия ["Динамо"], но, видимо, ее позиции было недостаточно.

— После этого вы перестали работать с Зелимханом?

— Да, вскоре он начал сотрудничать с Германом Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.

— Но недопонимания остались?

— У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день. Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс. Я контактировал со спортивным директором Дмитрием Поповым. Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность: 10 миллионов евро и никак иначе. Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.