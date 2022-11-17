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Агузаров: «До сих пор удивительно, как Бакаев не оказался в «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с полузащитником Зелимханом Бакаевым, рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в «Динамо».

— Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?

— До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент. «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов. Но «Спартак» хотел 10 миллионов и ни копейкой меньше. Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Зарема Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия ["Динамо"], но, видимо, ее позиции было недостаточно.

— После этого вы перестали работать с Зелимханом?

— Да, вскоре он начал сотрудничать с Германом Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.

— Но недопонимания остались?

— У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день. Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс. Я контактировал со спортивным директором Дмитрием Поповым. Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность: 10 миллионов евро и никак иначе. Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алан Агузаров
5
9
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Факел

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