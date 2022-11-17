Агузаров: «До сих пор удивительно, как Бакаев не оказался в «Динамо»
Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с полузащитником Зелимханом Бакаевым, рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в «Динамо».
— Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?
— До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент. «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов. Но «Спартак» хотел 10 миллионов и ни копейкой меньше. Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Зарема Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия ["Динамо"], но, видимо, ее позиции было недостаточно.
— После этого вы перестали работать с Зелимханом?
— Да, вскоре он начал сотрудничать с Германом Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.
— Но недопонимания остались?
— У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день. Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс. Я контактировал со спортивным директором Дмитрием Поповым. Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность: 10 миллионов евро и никак иначе. Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.
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|Зенит
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|3
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|47-7
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
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3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
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|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2