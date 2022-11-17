Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился мнением о системе Fan ID.

— Самара — один из городов, где на уровне РПЛ уже действует Fan ID. Тяжелее стало играть в таких условиях?

— Да, эмоционально по-другому чувствуешь себя на домашних матчах, когда никто... Вернее не никто, но достаточно малое количество людей приходит на стадион. Не приходят наши фанаты, которые бойкотируют матчи из-за Fan ID. Это не на руку нам. Я бы хотел, чтобы все вернулось в то состояние, как было раньше, до этого сезона, — приводит слова Солдатенкова «Известия».

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.