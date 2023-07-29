Семин заявил, что пока не обсуждал с председателем совета директоров «Локомотива» Нагорных возможную встречу

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «СЭ», планирует ли встретится с председателем совета директоров железнодорожников Юрием Нагорных.

«Нагорных пока не предлагал встречу? Да. Возможную встречу с ним не обсуждал. Проблем никаких нет, чтобы со мной встретиться», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Нагорных сообщил «СЭ», что планирует встретиться с Семиным летом.