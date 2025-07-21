Юрист Писарского заявил, что футболист будет обжаловать решение комитета РФС по этике

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы экс-нападающего «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского, заявил, что игрок будет обжаловать решение комитета РФС по этике.

«Сегодня получили полный текст решения комитета РФС по этике в отношении Владимира Писарского. В трехдневный срок будем его обжаловать в апелляционный комитет РФС», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

3 июля РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.