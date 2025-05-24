Сперцян: «Хочется попробовать свои силы в Европе, но пока нет конкретики»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, планирует ли он продолжать карьеру в южной команде.

«Последний матч в Краснодаре? Посмотрим. Не секрет, что мне хочется попробовать свои силы в Европе. Но пока конкретики нет. Посмотрим. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, это и их победа», — сказал Сперцян.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с 2018 года. Всего на счету 24-летнего полузащитника 143 матча за черно-зеленых, в которых он отметился 44 голами и 32 результативными передачами.