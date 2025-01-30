Агент Зорина сообщил, что игроком «Спартака» интересуются клубы из России и Казахстана

Александр Маньяков, агент полузащитника московского «Спартака» Даниила Зорина, рассказал об интересе к своему клиенту клубов из Казахстана.

«Вряд ли он перейдет в чемпионат Казахстана. В России у нас есть предложения из двух клубов. Как раз и занимаюсь сейчас этим. Что касается Казахстана, то мне звонили по Даниилу агенты. Два клуба оттуда хотели видеть Зорина у себя», — сказал Маньяков Legalbet.kz.

20-летний Зорин — воспитанник красно-белых. Он провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Контракт игрока действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.