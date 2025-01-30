«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч зимнего турнира

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Стали известены стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Начало игры — в 19:30.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Коста, Оласа, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Краснодар».