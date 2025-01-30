«Ахмат» объявил о подписании парагвайского форварда Руиса Диаса

Парагвайский нападающий Родриго Руис Диас стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.

Договор с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.

Руис Диас является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая. На родин он выступал за клуб «2 мая».