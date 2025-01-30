«Ахмат» объявил о подписании парагвайского форварда Руиса Диаса
Парагвайский нападающий Родриго Руис Диас стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.
Договор с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.
Руис Диас является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая. На родин он выступал за клуб «2 мая».
Источник: ФК «Ахмат»
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