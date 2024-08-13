Агент Жиго: «Играть в команде Станковича? Почему бы и нет»
Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, заявил, что его клиент не стал бы отказываться от варианта с возвращением в «Спартак».
«Почему бы и нет? Все знают, как Самуэль любит «Спартак» и болельщиков этого клуба. Но пока предложений из России не было», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018-го по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».
В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил три мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|17:00
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Ростов – Оренбург
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|18.08
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|
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|18.08
|17:30
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ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
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|18.08
|20:00
|
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|19.08
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Педро
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|П
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Маркус Вендел
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|
Алексей Батраков
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|И
|К
|Ж
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