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Ташуев — об игре Сперцяна за «Краснодар»: «Лидером его сложно назвать»

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал начало сезона для полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Можно сказать, что «Краснодар» и Сперцян вкатились в сезон. Не всегда получается сделать это с первого тура. Будет ли Сперцян лидером команды в этом сезоне? Лидером его сложно назвать, но он системообразующий игрок «Краснодара». Он связывает среднюю и атакующую линии, влияет на организацию игры за счет креативных действий.

Каждый футболист должен быть лидером на своей позиции. За счет своего удара, паса и техники он лидер на этой позиции», — приводит слова Ташуева Legalbet.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 5 встречах, отметившись 1 результативной передачей.

В следующем матче «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата» 14 августа на групповом этапе FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Источник: Legalbet
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
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15
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16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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