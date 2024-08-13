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Сегодня, 10:30

Игрок «Зенита» Караваев рассказал, как отреагирует на возможное предложение от ЦСКА

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» заявил, что не станет рассматривать предложения от других российских клубов.

— У тебя еще осталось желание вернуться в Европу или это уже перевернутая страница?

— Почему бы и нет? Мы понимаем, какая сейчас ситуация в мире, но при этом есть пример Далера Кузяева. Он доказал, что все возможно. Но мне кажется, что сейчас тяжеловато будет уехать. Я уже освоился в Петербурге, здесь моя семья. Посмотрим, это зависит и от предложений тоже.

— А если поступит предложение от твоего родного клуба ЦСКА, ты станешь его рассматривать? Или уже настолько ассоциируешь себя с Петербургом, что выбираешь только «Зенит»?

— Я думаю, что «Зенит» меня не продаст, ха-ха. Если серьезно, то я играю за «Зенит» и выигрываю титулы, зачем мне рассматривать другие предложения в России? Мне хорошо в команде, здесь все получается, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

Вячеслав Караваев — воспитанник ЦСКА. Помимо московской команды выступал за «Дуклу», «Яблонец», пражскую «Спарту» и «Витесс». В 2019 году защитник перешел в «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России.

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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