Агент Жемалетдинова: «Вернется в строй — принесет пользу. Но до первого матча далеко»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Рифат возвращается после тяжелой травмы к нормальной жизни. Пока, конечно, он не готов. Потихонечку входит. Когда вернется на поле — не могу сказать. Но ясно, что до первого матча далеко. Здорово, что он восстанавливается. Вернется в строй — принесет пользу. Будет все хорошо. Осталось дотерпеть», — сказал Шпинев «СЭ».

В конце июня 2022 года московский клуб сообщил о том, что Жемалетдинов получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия в ходе предсезонных сборов. 30 июня полузащитник был прооперирован в клинике в Испании.

На счету 26-летнего футболиста 117 матчей за «Локомотив», в которых он забил 18 голов и сделал 23 результативные передачи.