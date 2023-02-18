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Агент Жемалетдинова: «Вернется в строй — принесет пользу. Но до первого матча далеко»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Рифат возвращается после тяжелой травмы к нормальной жизни. Пока, конечно, он не готов. Потихонечку входит. Когда вернется на поле — не могу сказать. Но ясно, что до первого матча далеко. Здорово, что он восстанавливается. Вернется в строй — принесет пользу. Будет все хорошо. Осталось дотерпеть», — сказал Шпинев «СЭ».

В конце июня 2022 года московский клуб сообщил о том, что Жемалетдинов получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия в ходе предсезонных сборов. 30 июня полузащитник был прооперирован в клинике в Испании.

На счету 26-летнего футболиста 117 матчей за «Локомотив», в которых он забил 18 голов и сделал 23 результативные передачи.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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