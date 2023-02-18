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Сегодня, 16:21

Агент ответил на вопрос о продлении контракта Кайо с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос, будет ли футболист продлевать контракт с кубанским клубом.

«Новый контракт Кайо? Сейчас мы не думаем об этом. Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за «быков» 13 матчей во всех турнирах.

Краснодарцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kajo-ne-dumaem-o-novom-kontrakte-s-krasnodarom/
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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