Агент ответил на вопрос о продлении контракта Кайо с «Краснодаром»

Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос, будет ли футболист продлевать контракт с кубанским клубом.

«Новый контракт Кайо? Сейчас мы не думаем об этом. Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за «быков» 13 матчей во всех турнирах.

Краснодарцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.