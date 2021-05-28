Агент Зайнутдинова: «Интерес «Локомотива»? Мы однозначно остаемся в ЦСКА»
16:07
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о ситуации клиента.
«У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА, — сказал Новиков «СЭ». — Сейчас он пропустил ряд матчей из-за травмы. Его главная задача — поскорее восстановиться и вернуться в обойму. Интерес «Локомотива»? Мы однозначно никуда не собираемся. Ко мне по поводу возможного перехода никто не обращался».
В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 25 матчах за ЦСКА. Ранее Sports.kz сообщил об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Локомотива».
(Сергей Федоров)
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