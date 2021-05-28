Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Зайнутдинова: «Интерес «Локомотива»? Мы однозначно остаемся в ЦСКА»

16:07
Теги:

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о ситуации клиента.

«У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА, — сказал Новиков «СЭ». — Сейчас он пропустил ряд матчей из-за травмы. Его главная задача — поскорее восстановиться и вернуться в обойму. Интерес «Локомотива»? Мы однозначно никуда не собираемся. Ко мне по поводу возможного перехода никто не обращался».

В прошедшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 25 матчах за ЦСКА. Ранее Sports.kz сообщил об интересе к 23-летнему футболисту со стороны «Локомотива».

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Алексей Олейник: «Шнуров — балбес, дебил и придурок. Сделали его кем-то в культуре»
В России собрались запретить ватные палочки и пластиковую посуду
Почему Пугачева скрывает родство детей с Пресняковым
Слепой музыкант-убийца угрожает родителям жертвы новой расправой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы