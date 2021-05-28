Чеченские функционеры извинились перед арбитром, на которого напали игроки молодежки «Ахмата»

Чеченские функционеры попросили прощения у арбитра Максима Чембулатова, на которого вчера, 27 мая, напали игроки молодежного состава «Ахмата», сообщает Telegram-канал «Мутко против». Инцидент произошел во время матча с московским «Локомотивом».

Извинения принес старший тренер молодежки и один из тренеров их «взрослого» состава.

Драка в матче молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив». Как это было ? pic.twitter.com/E172rFSwQE — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 27, 2021