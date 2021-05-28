Чеченские функционеры извинились перед арбитром, на которого напали игроки молодежки «Ахмата»
15:16
Чеченские функционеры попросили прощения у арбитра Максима Чембулатова, на которого вчера, 27 мая, напали игроки молодежного состава «Ахмата», сообщает Telegram-канал «Мутко против». Инцидент произошел во время матча с московским «Локомотивом».
Извинения принес старший тренер молодежки и один из тренеров их «взрослого» состава.
Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды. Главный судья встречи Максим Чембулатов показал красные карточки Абдул-Малику Джакуеву, Турпал-Али Ибишеву и Лечи Садулаеву.
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