Реми Кабелла стал лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2020/21
16:23
Полузащитник Реми Кабелла стал лучшим игроком «Краснодара» в минувшем сезоне по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте «быков». За игрока было отдано 25,66% голосов респондентов.
В сезоне-2020/21 француз участвовал в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
Второе место занял Кайо, за которого отдано 18,96 % голосов. Третьим стал Вандерсон Масиэл (15,65 %).
«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял 10-е место.
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