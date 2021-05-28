Реми Кабелла стал лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2020/21

Полузащитник Реми Кабелла стал лучшим игроком «Краснодара» в минувшем сезоне по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте «быков». За игрока было отдано 25,66% голосов респондентов.

В сезоне-2020/21 француз участвовал в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Второе место занял Кайо, за которого отдано 18,96 % голосов. Третьим стал Вандерсон Масиэл (15,65 %).

«Краснодар» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ занял 10-е место.