Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:17

Агент заявил, что Кучаев полетит с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

«Полетит ли Кучаев в Оренбург? Да, у него хорошее настроение. Но подробнее все расскажет медицинский штаб ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и три голевые передачи в 10 матчах за армейцев.

Матч 14-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА пройдет 23 октября.

Константин Кучаев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американец Ниманн требует взыскать с чемпиона мира Карлсена 100 миллионов долларов
Касаткина и Соболенко выступят на Итоговом турнире WTA под нейтральным флагом
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Семак назвал Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола
Терюшков: «Матч со «Спартаком» не повлияет на судьбу Гогниева. Тренеру нужно давать время»
Терюшков: «Химки» на хорошей ноте закончили прошлый сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить результат!»
В «Нижнем Новгороде» рассказали о восстановлении Стоцкого после травмы
Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
Семак рассказал, будет ли Кассьерра участвовать в матче «Зенита» с «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков: «Матч со «Спартаком» не повлияет на судьбу Гогниева. Тренеру нужно давать время»

Шалимов ответил на вопрос о готовности вернуться к тренерской работе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости