Агент заявил, что Кучаев полетит с ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

«Полетит ли Кучаев в Оренбург? Да, у него хорошее настроение. Но подробнее все расскажет медицинский штаб ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и три голевые передачи в 10 матчах за армейцев.

Матч 14-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА пройдет 23 октября.