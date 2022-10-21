Агент заявил, что Кучаев полетит с ЦСКА на матч с «Оренбургом»
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.
«Полетит ли Кучаев в Оренбург? Да, у него хорошее настроение. Но подробнее все расскажет медицинский штаб ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».
В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и три голевые передачи в 10 матчах за армейцев.
Матч 14-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА пройдет 23 октября.
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|
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|
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|13
|7
|4
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|
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|3
|4
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|
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|
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|
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|1
|8
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|11
|
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|2
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
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|
Зенит – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Локомотив
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|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Мусса Сиссако
Сочи
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|1
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