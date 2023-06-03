Агент защитника «Сочи» Дркушича об интересе «Динамо»: «Мы разговаривали в январе»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича прокомментировал «СЭ» новость об интересе «Динамо» к игроку.

«Все что я могу сказать — мы разговаривали в январе с «Динамо» насчет возможного перехода. Но на данный момент никто из клуба не контактировал ни со мной, ни с моим партнером. Ничего не знаю об интересе «Динамо» в данный момент», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.