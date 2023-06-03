Газзаев хочет, чтобы ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ

Российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Ожидания от матча самые наилучшие! Конечно, я буду болеть за ЦСКА. Очень бы хотелось, чтобы команда стала серебряным призером. Но соперник очень серьезный. Если «Ростов» победит, то может занять второе место, стать серебряным призером чемпионата России. Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата. Никто не захочет уступать, будет серьезное противостояние. Будем надеяться, что будет игра, а все болельщики получат удовольствие не только от матча, но и от результата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Спартак» находится на третьем месте с 54 очками. «Ростов» занимает четвертую позицию с 53 очками.