Агент защитника «Пари НН» Гоцука рассказал, что к футболисту есть интерес со стороны других клубов

Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Интерес к Гоцуку есть, но он не прямо конкретный. На данный момент Кирилл — футболист «Пари НН». К нему есть интерес, но не от тех клубов, ради которых он готов покинуть «Пари НН», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 17 матчей за нижегородцев, отметившись 1 голевой передачей. Контракт 31-летнего защитника с командой рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 18 туров.