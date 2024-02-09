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9 февраля, 12:45

Форвард «Оренбурга» Оганесян пропустит начало весенней части сезона из-за травмы

Алина Савинова
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о подготовке команды к весенней части сезона РПЛ.

«У нас еще есть что улучшать. Мы меняем схему, нащупываем варианты, некоторых игроков меняем по позициям, наигрываем состав, чтобы знать, что нужно поменять. Готовимся к первому после возобновления матчу с ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Деограсии.

Также он сообщил о травме нападающего Степана Оганесяна.

«У него травма, проблемы с ногой. Он будет в лазарете еще примерно месяц. Вторую часть сезона начнем без него», — добавил тренер.

Деограсия возглавил «Оренбург» в конце августа 2023 года после отставки Иржи Ярошика. По итогам 18 туров команда с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 8 февраля оренбуржцы уступили «Динамо» в товарищеском матче на сборах в Турции (1:4).

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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