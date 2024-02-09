Форвард «Оренбурга» Оганесян пропустит начало весенней части сезона из-за травмы

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о подготовке команды к весенней части сезона РПЛ.

«У нас еще есть что улучшать. Мы меняем схему, нащупываем варианты, некоторых игроков меняем по позициям, наигрываем состав, чтобы знать, что нужно поменять. Готовимся к первому после возобновления матчу с ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Деограсии.

Также он сообщил о травме нападающего Степана Оганесяна.

«У него травма, проблемы с ногой. Он будет в лазарете еще примерно месяц. Вторую часть сезона начнем без него», — добавил тренер.

Деограсия возглавил «Оренбург» в конце августа 2023 года после отставки Иржи Ярошика. По итогам 18 туров команда с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 8 февраля оренбуржцы уступили «Динамо» в товарищеском матче на сборах в Турции (1:4).

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.