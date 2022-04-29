Защитник «Локомотива» Магкеев может сыграть против «Зенита»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал «СЭ» о возможности игрока выйти на поле в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Стас Магкеев полностью готов. Он полноценно тренируется в общей группе. Сможет ли выйти на матч с «Зенитом»? Надеемся, что это произойдет», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) Магкеев впервые с осени был включен в заявку.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене». Встреча 27-го тура Тиникофф РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.