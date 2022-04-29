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Сегодня, 17:30

Защитник «Локомотива» Магкеев может сыграть против «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал «СЭ» о возможности игрока выйти на поле в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Стас Магкеев полностью готов. Он полноценно тренируется в общей группе. Сможет ли выйти на матч с «Зенитом»? Надеемся, что это произойдет», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) Магкеев впервые с осени был включен в заявку.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене». Встреча 27-го тура Тиникофф РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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