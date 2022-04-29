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Сегодня, 17:35

Агент рассказал о состоянии Тикнизяна: «Жив и здоров. Готовится к предстоящей игре с «Зенитом»

Агент рассказал о состоянии Тикнизяна
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Тикнизян жив и здоров. Полностью готов принять участие в матче против «Зенита». Готовится к предстоящей игре. Конечно, он отправился на выезд в Санкт-Петербург», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщал, что защитник железнодорожников повредил связки голеностопа в матче с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ.

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