Агент рассказал о состоянии Тикнизяна: «Жив и здоров. Готовится к предстоящей игре с «Зенитом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Тикнизян жив и здоров. Полностью готов принять участие в матче против «Зенита». Готовится к предстоящей игре. Конечно, он отправился на выезд в Санкт-Петербург», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщал, что защитник железнодорожников повредил связки голеностопа в матче с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ.