Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:27

Гаджиев: «Карпин отличается тем, что после неудачи он всегда поднимается»

Гаджиев назвал сильные качества характера Валерия Карпина
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что Валерий Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ.

В уходящем месяце «Ростов» под руководством Карпина одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

«Все логично. Четыре победы подряд для ростовчан — это серьезное достижение. Допустим, если у «Зенита» будет столько побед подряд, мы скажем, что это закономерно. То же самое в адрес «Ростова» мы категорически сказать не можем. До этих побед клуб боролся за прописку в РПЛ. Поэтому мы в праве говорить, что это достижение — значительное. И оно в большей степени связано с работой главного тренера.

Карпин получил полезный опыт в сборной. Успешная работа в национальной команде, когда он смог своих подопечных, с одной стороны, раскрепостить, с другой, поднять, безусловно помогла Валерию Георгиевичу приобрести и какие-то новые знания, и систематизировать все, что у него было до этого. Он более точно стал понимать ситуацию и принимать более правильные решения. В нашей работе очень важен выбор нужного решения: как построить подготовку, как построить игру. Порой выбор происходит на грани. Это все помогло ему вывести «Ростов» из кризиса.

Карпин — харизматичный тренер. Он отличается тем, что после падения он всегда встает. Любой специалист терпит неудачу, но если он в состоянии подняться и улучшать свои характеристики, то он становится успешным. Карпина называли сбитым летчиком. Были разные ситуации, опрометчивые высказывания с его стороны. Но Карпин через все это проходил, улучшая и совершенствуя себя. Карпин всегда открыт. Он самокритичен, всегда готов выслушать критику и признать, если он не прав в чем-то», — сказал Гаджиев «РБ Спорт».

После 26 туров «Ростов» идет на восьмом месте в турнирной таблице. В активе команды 34 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-karpin-otlichaetsya-tem-chto-posle-neudachi-on-vsegda-podnimaetsya/
Валерий Карпин
Гаджи Гаджиев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев считает, что ЦСКА опередит «Сочи» в борьбе за третье место в РПЛ

Защитник «Локомотива» Магкеев может сыграть против «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости