Агент Тикнизяна фразой «давайте говорить о конкретных вещах» отреагировал на интерес «Реала Сосьедад» к игроку
Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Реала Сосьедад» к игроку.
«Есть ли какой-то еще интерес к Тикнизяну кроме «Реала Сосьедад»? Давайте говорить о конкретных вещах. Когда в «Локомотив» поступит конкретное предложение, тогда и стоит это обсуждать. Поступало ли? Лучше обратиться в клуб», — сказал Клюев «СЭ».
В прошлом сезоне 24-летний армянин провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2026 года.
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