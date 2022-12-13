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Сегодня, 10:32

Агент Дивеева — об интересе «Зенита»: «Мне об этом ничего не известно»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Мне об этом ничего не известно. Первый раз об этом слышу. Узнал об интересе «Зенита» от журналистов», — сказал Еремин «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» следит за ситуацией с переговорами по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга может сделать предложение по выкупу 23-летнего россиянина.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Аргентина
Хорватия

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35%

2.50

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25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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