Агент Сауся — о возможном переходе в ЦСКА: «На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой»
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
«Пока нечего комментировать. На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой». Если ничего не поменяется, то 11-го числа Саусь отправится туда вместе с командой», — сказал Талаев «СЭ».
Саусь выступает за «Балтику» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 22-летний россиянин провел 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Контракт Сауся с «Балтикой» действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|
2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|
3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|
4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|
5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|
6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|
7
|Динамо
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|
8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|
9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|
10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|
11
|Динамо Мх
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|
12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|
13
|Кр. Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|
14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|
15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|
16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
