8 января, 18:57

Агент Сауся — о возможном переходе в ЦСКА: «На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой»

Александр Абустин
корреспондент

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Пока нечего комментировать. На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой». Если ничего не поменяется, то 11-го числа Саусь отправится туда вместе с командой», — сказал Талаев «СЭ».

Саусь выступает за «Балтику» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 22-летний россиянин провел 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Сауся с «Балтикой» действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Популярное видео
«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Барселона»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Акрон» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Сочи»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Пари НН»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 24-го тура 13 апреля
«Факел» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Краснодара», ЦСКА проиграл «Сочи»: все голы дня
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сокол»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 24-го тура 11 апреля
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
2
 Зенит 24 15 7 2 44-17 52
3
 Локомотив 24 12 9 3 50-33 45
4
 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5
 ЦСКА 24 13 3 8 36-26 42
6
 Спартак 24 12 6 6 38-32 42
7
 Динамо 24 9 7 8 43-35 34
8
 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
9
 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
10
 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11
 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12
 Акрон 24 5 7 12 30-43 22
13
 Кр. Советов 24 5 7 12 25-44 22
14
 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15
 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16
 Сочи 24 3 3 18 21-53 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.04 19:30 Ростов – Сочи - : -
18.04 12:00 Оренбург – Локомотив - : -
18.04 14:30 Кр. Советов – ЦСКА - : -
18.04 17:00 Рубин – Акрон - : -
18.04 19:30 Пари НН – Динамо - : -
19.04 14:30 Динамо Мх – Зенит - : -
19.04 17:00 Спартак – Ахмат - : -
19.04 19:30 Краснодар – Балтика - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Краснодар

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Балтика

Балтика

 13
Алексей Батраков
Локомотив

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Краснодар

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Локомотив

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Динамо

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Ахмат

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Краснодар

Краснодар

 22 1 2
Виктор Мелехин
Ростов

Ростов

 22 1 2
