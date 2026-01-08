Агент Сауся — о возможном переходе в ЦСКА: «На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Пока нечего комментировать. На данный момент он едет на сборы вместе с «Балтикой». Если ничего не поменяется, то 11-го числа Саусь отправится туда вместе с командой», — сказал Талаев «СЭ».

Саусь выступает за «Балтику» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 22-летний россиянин провел 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Сауся с «Балтикой» действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.