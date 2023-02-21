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Сегодня, 13:15

Агент Захаряна заявил, что футболист не покинет «Динамо» как минимум до конца сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что футболист не покинет московский клуб как минимум до конца сезона-2022/23.

Во вторник, 21 февраля, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий «Галатасарай» близок к трансферу 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро, однако позднее сам игрок опроверг эту информацию.

«Это все слухи. Можно ли сказать, что Арсен на 100 процентов останется в «Динамо» до конца сезона? Пока да», — приводит ТАСС слова Андреева.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 15 голов и 20 результативных передач в 69 матчах за основную команду бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 15 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17104319
Арсен Захарян
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Арсен Захарян заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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