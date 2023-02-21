Иванов заявил, что «Урал» не будет подписывать игроков в последние часы трансферного окна

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что екатеринбургский клуб не планирует подписывать игроков в последние часы трансферного окна.

«Мы довольны той командой, которая есть у нас сейчас. Мы не будем подписывать игроков на флажке. Ушел Гаджимурадов? Ушел и ушел. Мы готовимся к кубковому матчу с «Ростовом», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Зенит» (42 очка).