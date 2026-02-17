Агент вратаря «Зенита» Москвичева: «Богдан претендент на позицию первого-второго номера»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«У Богдана будущее, связанное с «Зенитом». Он полноценно провел с командой зимние сборы, сыграл ряд качественных контрольных игр. Насколько мне известно и исходя из той информации, которую я получил от руководства «Зенита», Богдан претендент на позицию первого-второго номера в клубе. У него все должно сложиться хорошо. Мы с оптимизмом смотрим на ближайшее время. Надеюсь, что Богдан Москвичев после возобновления сезона будет в должной мере получать игровое время в «Зените». Он точно это заслужил», — сказал Голяна «СЭ».

Выступая на правах аренды за «Оренбург» Москвичев получил разрыв передней крестообразной связки 3 мая в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Контракт 21-летнего игрока с «Зенитом» продлится до лета 2029 года.