Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Агент вратаря «Зенита» Москвичева: «Богдан претендент на позицию первого-второго номера»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«У Богдана будущее, связанное с «Зенитом». Он полноценно провел с командой зимние сборы, сыграл ряд качественных контрольных игр. Насколько мне известно и исходя из той информации, которую я получил от руководства «Зенита», Богдан претендент на позицию первого-второго номера в клубе. У него все должно сложиться хорошо. Мы с оптимизмом смотрим на ближайшее время. Надеюсь, что Богдан Москвичев после возобновления сезона будет в должной мере получать игровое время в «Зените». Он точно это заслужил», — сказал Голяна «СЭ».

Выступая на правах аренды за «Оренбург» Москвичев получил разрыв передней крестообразной связки 3 мая в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Контракт 21-летнего игрока с «Зенитом» продлится до лета 2029 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Богдан Москвичев
Читайте также
В Госдуме призвали ужесточить ответственность за нападения на врачей
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
У берегов Северного Кипра затонуло пассажирское судно. Что известно
Трамп возвращается к тарифной политике. И вот почему
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
В «Црвене Звезде» опровергли информацию о возможном переходе Соболева этой зимой
Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»
В «Локомотиве» ответили, были ли шансы сохранить Баринова
«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все
«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа
Колода козырей. Кордоба, Сперцян, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов — кто станет лучшим футболистом РПЛ-2025/26? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Вахании — о трансфере в «Краснодар»: «У «Ростова» было желание оставить Илью в команде до лета»

Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости