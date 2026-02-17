Гол Глушенкова принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

«Зенит» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче — 1:0.

Встреча проходила на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) в 120-минутном формате.

Единственный гол в матче забил нападающий петербургской команды Максим Глушенков.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, «Краснодар» с 40 очками — на первой строчке.