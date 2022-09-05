Шкурин продолжит карьеру в «Маккаби» из Петах-Тиквы. Ранее форвард приостановил контракт с ЦСКА

Нападающий Илья Шкурин продолжит карьеру в Израиле. Он заключил контракт до конца сезона с «Маккаби» из Петах-Тиквы, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 23-летний белорусский форвард воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Перед этим польский «Ракув», куда Шкурин перешел в феврале 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с футболистом.

Нападающий перешел в ЦСКА в январе 2020 года из брестского «Динамо». В московской команде он записал на свой счет три гола в 19 играх.