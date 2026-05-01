«Ак Барс» обыграл «Металлург» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» дома победил «Металлург» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ — 4:1.

Победу казанцам принесли голы Александра Барабанова, Григория Денисенко, Нэйтана Тодда и Дмитрия Яшкина. Кирилл Семенов сделал две результативные передачи. Единственную шайбу гостей забросил Егор Коробкин.

«Ак Барс» одержал третью победу в серии (3-1) и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Магнитогорске в воскресенье, 3 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

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