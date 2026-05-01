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1 мая, 17:28

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» дома победил «Металлург» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ — 4:1.

Победу казанцам принесли голы Александра Барабанова, Григория Денисенко, Нэйтана Тодда и Дмитрия Яшкина. Кирилл Семенов сделал две результативные передачи. Единственную шайбу гостей забросил Егор Коробкин.

«Ак Барс» одержал третью победу в серии (3-1) и находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Магнитогорске в воскресенье, 3 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; повел 3-1 в&nbsp;серии с &laquo;Металлургом&raquo;.«Судей поменял бы». «Металлург» проиграл в четвертом матче серии, а Разин снова ругался с арбитрами
FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №4
1 мая, 15:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Металлург Мг

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Источник: Сетка плей-офф КХЛ
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ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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