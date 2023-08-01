Хлусевич рассказал об адаптации новичков в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об адаптации новичков в московской команде.

«У нас все хорошо. Адаптация новичков в команде проходит нормально, никаких проблем не возникает. В целом у нас дружная команда, поэтому никаких трудностей с коммуникацией нет», — сказал Хлусевич ТАСС.

В текущее трансферное окно состав «Спартака» пополнил нападающий Тео Бонгонда. В активе 27-летнего конголезца 2 гола и 1 результативная передача в трех матчах за красно-белых.