Хлусевич рассказал об адаптации новичков в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об адаптации новичков в московской команде.
«У нас все хорошо. Адаптация новичков в команде проходит нормально, никаких проблем не возникает. В целом у нас дружная команда, поэтому никаких трудностей с коммуникацией нет», — сказал Хлусевич ТАСС.
В текущее трансферное окно состав «Спартака» пополнил нападающий Тео Бонгонда. В активе 27-летнего конголезца 2 гола и 1 результативная передача в трех матчах за красно-белых.
Источник: ТАСС
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|2
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|1
|0
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|
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|
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|0
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|
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|0
|2
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|2
|
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|
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|0
|1
|1
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|1
|
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|0
|1
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|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Факел
|2
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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