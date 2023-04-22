Агент Майсторовича: «Ошибка не сломает Милана, в «Динамо» доверяют ему»

Александр Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, оценил игру футболиста в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

В этой встрече 18-летний серб дебютировал в основном составе команды в чемпионате России.

«Милан — молодой парень, это первая игра в стартовом составе для него и сразу против «Зенита», — цитирует «РБ Спорт» Важича. — В этом матче он отдал 29 точных передач, спасал команду, вынес мяч из пустых ворот. Да, он ошибся, но счет уже был 2:1, момент привел к не самому важному голу в матче. Эта ситуация его не сломает. На мой взгляд, ничего страшного не случилось. Клуб, тренер доверяют Милану. В матче с «Зенитом» ряд игроков не участвовал по разным причинам. Майсторович очень быстро вышел в стартовом составе. Те, кто смотрит футбол, понимают, что парню всего 18 лет. По сути, он еще ребенок. Он будет готовиться к следующему матчу и постарается избежать подобных моментов в будущем. Посмотрите, как ошибаются футболисты больших клубов. Просто посмотрите, что творит тот же Магуайр из «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.