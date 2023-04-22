Масалитин: «У «Динамо» появилась игра, это самое главное»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Понимаете, в «Динамо» произошли большие изменения. Пришел новый тренер, у него новые требования, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Он приходил в одну команду, пять игроков основного состава затем ушло, пришли люди, которые, к сожалению, не смогли заменить ушедших. Игра разладилась. Моментами они напоминали себя, но это было минут 15-20 в матче.

У каждой команды в этом чемпионате были отрезки: и хорошие, и плохие. У «Динамо», может, закончился этот отрезок плохой, начинается хороший. Появилась игра — это самое главное. Когда появляется игра, то приходит результат. У «Спартака» не выходят два-три игрока, и все, команда становится средней и теряет очки, хотя казалось, что в весенней части они будут конкурировать с «Зенитом». На этом этапе кто проявит себя, покажет хорошую игру, будет моменты свои использовать, тот и займет призовое место".

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.