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Масалитин: «У «Динамо» появилась игра, это самое главное»

Мария Гусева
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Понимаете, в «Динамо» произошли большие изменения. Пришел новый тренер, у него новые требования, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Он приходил в одну команду, пять игроков основного состава затем ушло, пришли люди, которые, к сожалению, не смогли заменить ушедших. Игра разладилась. Моментами они напоминали себя, но это было минут 15-20 в матче.

У каждой команды в этом чемпионате были отрезки: и хорошие, и плохие. У «Динамо», может, закончился этот отрезок плохой, начинается хороший. Появилась игра — это самое главное. Когда появляется игра, то приходит результат. У «Спартака» не выходят два-три игрока, и все, команда становится средней и теряет очки, хотя казалось, что в весенней части они будут конкурировать с «Зенитом». На этом этапе кто проявит себя, покажет хорошую игру, будет моменты свои использовать, тот и займет призовое место".

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.

Источник: Газета.Ru
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
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16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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