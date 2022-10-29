Агент Вагнера Лав заявил, что футболист готов поехать в ЦСКА в любом статусе

Агент бразильского нападающего Вагнера Лав Эвандро Феррейра оценил шансы игрока вернуться в ЦСКА.

«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождемся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем. Когда нас пригласит ЦСКА — мы обязательно приедем. В любом статусе», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru

38-летний бразилец выступал в ЦСКА с 2003 по 1014 год и провел за армейский клуб 256 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Вагнер Лав выступает за «Спорт Ресифи» во второй лиге Бразилии.