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Агент Вагнера Лав заявил, что футболист готов поехать в ЦСКА в любом статусе

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Агент бразильского нападающего Вагнера Лав Эвандро Феррейра оценил шансы игрока вернуться в ЦСКА.

«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождемся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем. Когда нас пригласит ЦСКА — мы обязательно приедем. В любом статусе», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru

38-летний бразилец выступал в ЦСКА с 2003 по 1014 год и провел за армейский клуб 256 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Вагнер Лав выступает за «Спорт Ресифи» во второй лиге Бразилии.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-lava-kogda-nas-priglasit-tsska-my-obyazatelno-priedem-v-lyubom-statuse-1398704/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Матч завершен

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ТБ 2.5

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1.73

15%

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Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
4
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2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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Локомотив – ЦСКА
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