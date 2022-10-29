«Локомотив» — ЦСКА: гол Ушакова отменен после подсказки ВАР
Гол форварда ЦСКА Егора Ушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» был отменен.
Футболист после единоборства с Дмитрием Бариновым прорвался по флангу и забил с острого угла — Гильерме решил сыграть на перехвате и оставил ближний угол.
Однако после подсказки ВАР и просмотра видео главный арбитр встречи Артем Любимов отменил взятие ворот и показал Ушакову желтую карточку за фол на Баринове — 19-летний футболист рукой попал капитану красно-зеленых в лицо.
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|15
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|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
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|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
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|
7
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|15
|7
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|23
|
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|15
|7
|1
|7
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|22
|
9
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|14
|6
|2
|6
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|
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|
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|5
|6
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|14
|
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|14
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|7
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|13
|
13
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|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
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|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
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Динамо
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|2
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Сочи
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|1
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