«Локомотив» — ЦСКА: гол Ушакова отменен после подсказки ВАР

Гол форварда ЦСКА Егора Ушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» был отменен.

Футболист после единоборства с Дмитрием Бариновым прорвался по флангу и забил с острого угла — Гильерме решил сыграть на перехвате и оставил ближний угол.

Однако после подсказки ВАР и просмотра видео главный арбитр встречи Артем Любимов отменил взятие ворот и показал Ушакову желтую карточку за фол на Баринове — 19-летний футболист рукой попал капитану красно-зеленых в лицо.